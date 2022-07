Veja vídeo: Band demite repórter que anunciou morte de bandidos com música da Xuxa

O repórter Dirceu Farias Rocha Júnior, mais conhecido como Júnior Rocha, foi demitido da TV Tarobá, afiliada à Band, após anunciar a morte de três bandidos com a paródia de uma música da Xuxa. O jornalista cobria um assalto a uma família, que também foi feita de refém, em Foz do Iguaçu (PR).

De acordo com Gabriel de Oliveira, do TV Pop, a chefia do departamento de jornalismo na Band não viu a situação com bons olhos e uma pressão fez com que a demissão fosse a única medida cabível para essa situação. Além disso, a edição regional do Brasil Urgente também sofreu uma advertência.

O repórter também fez um vídeo em que mostrava os seus directs e agradeceu as mensagens que recebeu. “Que o bem sempre triunfe sobre o mal. Viva a Polícia Militar! Obrigado a todos que enviaram mensagens, 99% são positivas. Isso mostra o quanto o brasileiro está farto da criminalidade. Não aguenta mais perder para ladrão”, desabafou.

Criticado nas redes sociais por sua postura, ele usou seus Stories do Instagram para ironizar a situação. “Tem gente que não gostou muito. Talvez se eu estivesse do lado de bandido e falando mal da nossa polícia, violenta, truculenta e opressora, iriam curtir”, escreveu ele.

“Nunca foi tão fácil escolher um lado. Viva à gloriosa Polícia Militar do Paraná! Que o bem sempre vença o mal!”, acrescentou logo depois. Mais tarde, o jornalista publicou um vídeo com a indagação: “Você fica feliz quando bandido morre? Jamais”, completou.

Em nota, a TV Tarobá se manifestou sobre o caso. “A TV Tarobá, afiliada ao Grupo Bandeirantes, vem manifestar que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e informa que irá tomar as providências necessárias ao caso”.

Aprendeu a fazer jornalismo assistindo o programa do Ratinho. Resultado… pic.twitter.com/KvrOG2qI1O Continua depois da Publicidade — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 20, 2022

*Com informações do Metrópoles