Veja vídeo: Barroso é hostilizado por bolsonaristas em restaurante: “vagabundo, ladrão, comunista”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas na noite de quinta-feira (3), em um restaurante em Porto Belo (SC) e a Polícia Militar foi acionada para ajudar o magistrado a se afastar dos manifestantes.

O grupo gritou palavras de ordem contra a Suprema Corte, cantou o hino nacional e afirmou que o ministro não é bem-vindo na vizinhança. Ele foi foi vaiado, chamado de comunista e xingado de “lixo”, “vagabundo” e “ladrão”.

Segundo a PM, os atos foram realizados de forma “pacífica e ordeira” e “a autoridade deixou o local sem nenhum tipo de conflito mais grave”. O gabinete do ministro informou que os manifestantes participavam de bloqueios realizados em estradas, em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quando eles iniciaram protestos do lado de fora do estabelecimento, o ministro preferiu retirar-se para não causar transtornos aos demais clientes do local. A manifestação ameaçava fugir ao controle e tornar-se violenta, tendo a segurança aventado o uso de força policial para dispersar a aglomeração. Diante disso, o ministro, em respeito à vizinhança e para evitar confronto entre polícia e manifestantes, retirou-se do local”, afirmou o gabinete.

Barroso se manifestou sobre o episódio. “A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredirmos”.

