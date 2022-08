Veja vídeo: Bolsonaro é chamado de ‘tchutchuca do centrão’ e se envolve em confusão

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão nesta quinta-feira, 18, na saída do Palácio da Alvorada após ter sido chamado de “tchutchuca do centrão” pelo youtuber, Wilker Leão, que se descreve como ‘advogado e cabo do Exército Brasileiro’.

No início da manhã, antes de ir à Base Aérea, Bolsonaro parou o comboio para conversar com apoiadores. Começou, então, a ser xingado pelo rapaz que o chamou de “vagabundo”, “covarde”, “safado” e “tchutchuca do Centrão”.

Bolsonaro saiu do carro e foi atrás do influenciador. No vídeo, o presidente diz que quer falar com o homem, tenta pegar seu celular e acaba puxando o youtuber pela gola e pelo braço. O homem cai no chão e diz a Bolsonaro que sofreu violência.

Leão é agarrado por um segurança e levado para a grama, a alguns metros de distância de Bolsonaro.

Bolsonaro, mais conhecido como TCHUTCHUCA DO CENTRÃO ou noivinha do Aristides, tentou ROUBAR o celular do Youtuber Wilker Leão que fazia perguntas a ele no Alvorada.

Por isso, já sabem: nada de chamar Bolsonaro de TCHUTCHUCA DO CENTRÃO! 🤭🤣🤣👉🐂🤡#tchutchucadocentrao pic.twitter.com/tTYHX1YA3z — Ilberes Ferreira  (@ilberesferreira) August 18, 2022