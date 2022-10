Veja vídeo: Bolsonaro recepciona time do Flamengo e levanta taça da Libertadores

O presidente da República Jair Bolsonaro encontrou os jogadores do Flamengo, campeão da Libertadores da América, na manhã deste domingo, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O presidente tirou fotos com os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes do Flamengo. Bolsonaro aproveitou para levantar a taça da competição e posar com o time tricampeão da América.

O candidato à reeleição votou em Deodoro, zona oeste da capital carioca, às 8h, seguiu para o encontro com os atletas e voltará para Brasília para acompanhar a apuração dos votos.

Jair Bolsonaro recebendo a delegação do Flamengo, campeã da Libertadores, no Rio de Janeiro pic.twitter.com/LLfpjJiiw1 — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 30, 2022

Bolsonaro levou os jogadores do Flamengo campeões da Libertadores para dar uma volta de helicóptero pelo RJ. pic.twitter.com/N0Dd4TPc4Q — Patriotas (@PATRlOTAS) October 30, 2022

