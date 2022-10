Veja vídeo: Bolsonaro sobe tom contra Roberto Jefferson e o chama de ‘bandido’ após ataque a policiais

Redação AM POST

O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à polícia na noite deste domingo (23) após atirar em policiais federais e passar 8 horas desrespeitando ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nas redes sociais o desfecho do caso e chamou o aliado de “bandido”.

“Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, disse o presidente da República.

– Prisão do criminoso Roberto Jefferson.

Agentes foram recebidos a tiros de fuzil e granadas ao cumprir o mandado de prisão na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Jefferson será levado à sede da PF, no Centro do Rio de Janeiro. Depois seguirá para o Instituto Médico Legal, para exame de corpo de delito, e para Bangu 8.