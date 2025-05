Veja vídeo: Briga generalizada entre alunas causa tumulto em frente a escola pública

Notícias do Brasil – Uma briga envolvendo várias alunas do Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), em Taguatinga, Distrito Federal, provocou tumulto na saída do turno da tarde na última terça-feira (29). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram adolescentes trocando socos, tapas e puxões de cabelo em frente à escola, enquanto outros estudantes apenas assistem à confusão.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o conflito começou com duas alunas, mas rapidamente se alastrou, envolvendo até pessoas de fora da comunidade escolar. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido ou foi detido.

PUBLICIDADE

O Batalhão Escolar da PM foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou apenas um grupo que se dispersou. Diante da repercussão e do clima de tensão, a direção da escola solicitou reforço na segurança para os dias seguintes, e a polícia intensificou a vigilância nos horários de entrada e saída dos estudantes.

A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga informou que as famílias das alunas envolvidas foram notificadas e que as estudantes foram suspensas temporariamente. A direção do CEMAB reforçou seu compromisso com a segurança e a promoção de um ambiente escolar respeitoso.