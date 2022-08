Redação AM POST

Um casal, foi salvo de afogamento por dois policiais militares do Amazonas, identificados como tenente Valmir Benayon, de 38 anos, e o cabo Ricardo Pinto, de 31 anos, na cidade de Pipa, no Rio Grande do Norte.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Tribunal de Contas Amazonense (TCE-AM), eles estão na cidade para participar das Olímpiadas dos Tribunais de Contas do país.

Na ocasião, o casal estava dentro do mar se afogando, momento em que foram vistos e salvos pelos policiais que estavam na praia.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital para receber atendimento médico necessário.As vítimas foram encaminhadas para o hospital para receber atendimento médico necessário.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: Casal é salvo de afogamento por PMs do Amazonas em praia no Rio Grande do Norte pic.twitter.com/TzOojocnKh — AM POST (@portalampost) August 23, 2022 Continua depois da Publicidade