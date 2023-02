Veja vídeo: Casal quase morre afogado após cratera engolir carro inteiro em avenida

O rompimento de uma adutora alagou uma das vias de acesso ao circuito do Carnaval de Salvador, na manhã de hoje, e fez com que um casal ficasse ilhado enquanto o carro em que estava era “engolido” na área inundada. Os dois precisaram sair pela janela do veículo e foram resgatados por moradores com o auxílio de cordas.

O caso foi registrado na avenida Reitor Miguel Calmon, próximo ao encontro com a Avenida Garibaldi, rota de acesso importante aos circuitos Osmar, em Campo Grande, e Barra-Ondina, no bairro Garcia.

Segundo a prefeitura, a adutora rompida era da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) e uma equipe da companhia está no local avaliando a situação.

O trânsito foi bloqueado na via e desviado por outras rotas. A necessidade do desvio de linhas de ônibus no local é analisada pela administração municipal.

Ao UOL, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência às 9h37. Uma equipe segue acompanhando a movimentação na área por precaução no fim da manhã.

Em nota, a Embasa afirmou que o abastecimento de água precisou ser interrompido temporariamente em 16 bairros devido ao rompimento. Os bairros são: Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória.

Segundo o órgão, técnicos estão no local trabalhando para consertar a linha de distribuição. A expectativa é de que o serviço seja concluído às 17h de hoje e a água volte a ser fornecida, gradualmente, aos bairros afetados. O UOL questionou o motivo do rompimento, mas não recebeu retorno sobre o assunto.

Carro é engolido por água em avenida de Salvador após adutora se romper; 1 vídeo pic.twitter.com/3pHKu8RlNa — Babilônia (@babiloniaam) February 16, 2023

Fonte: UOL