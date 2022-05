Veja vídeo: Ciro Gomes chama dono do Coco Bambu de vagabundo, e empresário rebate

Redação AM POST

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), chamou de “vagabundo” e “sonegador” o empresário Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu, durante entrevista do candidato a um canal no YouTube. O empresário retrucou, afirmando que o político espalha inverdades para aparecer na mídia.

“Por empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos, que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo (sic), cada um deles tem uma razão social diferente pra não pagar imposto, pra estar no Super Simples. Por isso que são tudo bolsonaristas, porque é tudo marginal”, afirmou Ciro.

Nas redes sociais, bolsonaristas, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), e Mayra Pinheiro, a “Capitã Cloroquina”, reagiram à fala de Ciro Gomes e subiram a tag #SomosTodosCocoBambu.

💣💣💣PRESIDENCIÁVEL ENDOIDOU! CIRO GOMES AGRIDE EMPRESÁRIO CEARENSE AFRANIO BARREIRA, DONO DOS RESTAURANTES COCO BAMBU.

PRESIDENCIÁVEL ENDOIDOU! CIRO GOMES AGRIDE EMPRESÁRIO CEARENSE AFRANIO BARREIRA, DONO DOS RESTAURANTES COCO BAMBU.

— Um empresário inescrupuloso. Tem 50 restaurantes cada um com CNPJ distinto para sonegar impostos. É marginal e vagabundo.

Em nota, o empresário Afrânio Barreira respondeu a Ciro Gomes.

“O Coco Bambu passou por todos os governos durante esse período, sempre com forte crescimento. O apoio ao governo Bolsonaro é por convicção de ser o melhor para o Brasil e para os brasileiros”, escreveu ele, que também negou sonegar impostos.

“O Coco Bambu, principalmente no Ceará, é ostensivamente fiscalizado há muitos anos. Nunca existiu sonegação fiscal no Coco Bambu. Crescemos organicamente durante 30 anos através do trabalho. As 64 lojas têm faturamento acima do limite máximo permitido pelo Simples. Em 2021, pagamos entre impostos federais e estaduais aproximadamente R$ 100 milhões, gerando 7.200 empregos diretos no Brasil”, diz o texto.

“É lamentável que um candidato à Presidência da República utilize desses meios, denegrindo pessoas de bem, espalhando inverdades para aparecer na mídia”, concluiu o empresário.