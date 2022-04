Veja vídeo: Ciro Gomes é hostilizado, bate boca e dá soco em bolsonarista durante evento

Redação AM POST

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) bateu boca com um grupo de bolsonaristas após ser hostilizado por eles na quinta-feira (28), durante o Agrishow, feira de agronegócio em Ribeirão Preto (SP). O pedetista caminhava entre os estandes do evento quando foi abordado com gritos de “Bolsonaro mito” e “ladrão do Nordeste”.

Ao ouvir um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro gritar a palavra “mito”, Ciro Gomes respondeu: “(Bolsonaro) roubou sua mãe ou comeu ela?”. Na sequência, após ser chamado de ladrão, o pré-candidato se exaltou.

“Bolsonaro é ladrão mesmo, ladrão de rachadinha. Eu nunca roubei nada, nem tua mãe, vagabundo”, respondeu.

Ao entrar no evento, então, um apoiador de Bolsonaro se aproxima do pré-candidato com um celular. Um assessor tenta afastá-lo, mas o bolsonarista insiste, momento em que Ciro o agride com soco.

Em nota divulgada nas redes sociais, o pré-candidato afirmou que “lamenta ter sido forçado a agir com veemência”, mas ressalta que sofreu ataques de “forte conotação racista” e que o “comportamento fascista deve ser enfrentado”.

“Os agressores agiram com violência e profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência. Mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender”, diz o comunicado.

Veja vídeos:

Coroné Ciro Gomes bombando na Agrishow em São Paulo ! pic.twitter.com/TF01Wi6fOr Continua depois da Publicidade — Tenente Nascimento 🇧🇷 (@TenNascimento) April 28, 2022

Ciro Gomes agredindo uma pessoa… Pensa, só pensa se fosse o Bolsonaro. pic.twitter.com/73DqS5oSHU — TeAtualizei 🇧🇷👊🏻❤️ (@taoquei1) April 28, 2022