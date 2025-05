Veja vídeo: Cobra de 2 metros é encontrada enrolada dentro de máquina de lavar

Notícias do Brasil – Um morador do bairro Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, levou um susto nesta segunda-feira (6) ao encontrar uma jiboia de dois metros de comprimento dentro da máquina de lavar roupas em sua casa. O réptil estava enrolado entre as peças de roupa na área de serviço da residência.

Assustado com a situação incomum, o morador e vizinhos acionaram o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), por meio do número 153. Uma equipe da Guarda Municipal Ambiental foi enviada ao local e realizou o resgate do animal de forma segura.

Segundo os agentes responsáveis, a jiboia não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde. Após o resgate, ela foi reintegrada ao seu habitat natural no Parque Estadual da Serra da Tiririca, área de preservação ambiental também localizada em Niterói.

A Guarda Ambiental aproveitou o caso para reforçar à população que animais silvestres não devem ser manipulados ou capturados por pessoas não treinadas, mesmo quando parecem inofensivos. Além do risco de ferimentos, o contato pode causar estresse aos animais.

A orientação é que, ao avistar animais como cobras, macacos ou aves silvestres em ambientes urbanos, a população entre em contato com as autoridades ambientais para que o resgate seja feito com segurança, tanto para o animal quanto para os moradores.