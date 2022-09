Veja vídeo: Confronto no Rio de Janeiro deixa motoristas e moradores na linha de tiro

Um tiroteio assustou moradores do Complexo da Maré, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (26/9). A intensa troca de tiros fechou as principais vias expressas da cidade.

Imagens da TV Globo mostram que motoristas e passageiros de um ônibus que passava pela Linha Vermelha chegaram a tentar se esconder atrás dos veículos para evitar os tiros. A recomendação do Centro de Operações do Rio é usar a Avenida Brasil e evitar as linhas Amarela e Vermelha.

Nas redes sociais, os moradores e motoristas relataram pânico na região.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspendeu as aulas que ocorreriam nesta manhã na Cidade Universitária devido ao confronto na região.

De acordo com a Polícia Militar, três criminosos foram mortos. A operação conjunta envolve agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

