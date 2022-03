Veja vídeo: Deltan Dallagnol reage após ser condenado a indenizar Lula: ‘indignado’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-procurador Deltan Dallagnol, que atuou na força-tarefa da Lava-Jato, criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o condenou a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em R$ 75 mil pela apresentação de um PowerPoint que apontava o petista como mandante de um esquema de corrupção. O caso ocorreu em 2016, durante as investigações da Operação Lava Jato.

“Pessoal eu estou indignado com o sistema de justiça, os meu advogados estão estarrecidos. A 4ª turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do power point e os ministros disseram que eu usei expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele é claro que dizer isso é desabonador mas esse é o meu dever diante das provas do caso”, disse o ex-procurador.

Ao citar o ex-presidente Lula, Deltan Dallagnol lamentou a decisão do STJ e associou o petista à corrupção.

“Brasileiros entendam isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e injustiça no Brasil, essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país ainda vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar e punir criminosos poderosos?”, questionou.

“A Lava Jato acabou. O combate à corrupção está virando cinzas. Corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas. Procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo será cobrar de volta de você, brasileiro(a), os bilhões que eles roubaram”, concluiu.

