Veja vídeo: Elevador que levava 11 pessoas despenca em Alagoas

Redação AM POST*

Um elevador que levava 11 passageiros despencou em um andar de um prédio em Mangabeiras, bairro que fica localizado em Maceió, capital de Alagoas.

O acidente aconteceu na tarde do último domingo (19). Por ter acontecido em um curto espaço, nenhum dos três feridos apresentou machucados graves.

As 11 pessoas que estavam no local excediam o limite recomendado, que era de até oito pessoas. Embora a viagem do décimo andar ao térreo tenha ocorrido normalmente, o elevador não aguentou no final e caiu do térreo ao subsolo.

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

*Com informações da UOL

Veja o vídeo