Foi com a ajuda de moradores e auxílio de pequenas canoas que um grupo de passageiros conseguiu ser resgatado com vida na manhã deste domingo (29/5), depois que uma embarcação virou e naufragou no rio Campopema, em Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, no nordeste paraense.

A população da região ajudou no resgaste das vítimas do naufrágio. Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostram ao menos cinco pequenas embarcações acolhendo os náufragos nas águas aparentemente tranquilas da região na manhã deste domingo. As causas do naufrágio ainda não foram esclarecidas.

Veja vídeo: Embarcação com mais de 20 passageiros vira no Pará pic.twitter.com/jmAJI1dv3p — AM POST (@portalampost) May 30, 2022

Fonte: Metrópole