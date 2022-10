Veja vídeo: Escultura gigante de abacaxi desaba em público durante festa

Uma escultura gigante formada por abacaxis desabou durante uma festa em Pombos, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (13). O momento em que as frutas caem sobre parte do público foi registrado por pessoas no local e compartilhado nas redes sociais (veja vídeo acima). Segundo a prefeitura, ninguém se feriu.

O município de Pombos é conhecido por ser um dos maiores produtores de abacaxi em Pernambuco e possui a tradição de comemorar a colheita com programação especial. Um dos momentos finais da festa, que chegou a sua 36ª edição este ano, é a distribuição das frutas que formam a escultura gigante.

Nas imagens, é possível ver um aglomerado de pessoas dentro do cercado de metal que circunda a escultura, subindo em um suporte para alcançar os abacaxis. Em dado momento, a estrutura tomba para um dos lados, derrubando parte do público e as frutas. Uma pessoa sai debaixo da escultura.

O vídeo foi feito pela policial civil Marimuth Coelho. Segundo ela, faltava a última banda da noite se apresentar para a festa ser encerrada. Era por volta de 1h30 quando tudo aconteceu.

“Eu já estava indo para casa com o meu neto, quando vi as pessoas saqueando o abacaxi. […] Mal comecei a filmar, a estrutura veio toda abaixo. Levei um susto, achei que tinham ficado pessoas debaixo da estrutura de ferro”, contou Marimuth.

A policial civil contou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Fui logo olhar se tinha alguém preso nos ferros. É uma estrutura pesada, podia ter atingido alguma pessoa. Graças a Deus, não teve nada sério. Foi só pancada do abacaxi. Coisa séria, não teve”, relatou.

Os abacaxis da estrutura geralmente são distribuídos ao fim da festa, quando costuma ser formada uma fila e as equipes da prefeitura entregam as frutas para a população.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, houve investimentos em segurança, a exemplo das grades de proteção e uma base de ferro nova utilizada para sustentar a escultura. Ainda assim, por conta do grande volume de pessoas tentando pegar as frutas, a estrutura cedeu e tombou.

A comunicação da cidade informou, ainda, que a falha será um “ponto de correção nas próximas edições”, e que vai “investir mais na questão de segurança nas áreas do entorno da festa”.

Fonte: G1