Veja vídeo: ex-prefeito agride presidente de Câmara Municipal com soco no rosto

Redação AM POST*

O ex-prefeito de Salinópolis, no Pará, Paulo Henrique Gomes, agrediu com um soco o presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Eron Carvalho. Além do parlamentar, a secretária de Administração da Prefeitura, Cynthia Sena, também foi atingida por um soco no rosto, por um homem que estava presente no prédio.

As cenas ocorrem pela manhã, durante abertura de audiência pública. A sessão foi solicitada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Salinópolis. As imagens da confusão começaram a viralizar nessa quarta-feira (09).

O objetivo da audiência era pedir esclarecimentos sobre um suposto desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que é destinado às escolas municipais e estaduais para investimentos na educação básica.

O prefeito da cidade, Kaká Sena (PL), publicou um vídeo nas redes sociais e fez críticas ao comportamento agressivo do ex-prefeito: “Ninguém ia te agredir. O interesse é saber do dinheiro, dos R$28 milhões, eram esclarecimentos apenas”.

O presidente da Casa também se manifestou sobre o assunto. “Acho que toda a população de Salinópolis foi agredida nesta manhã. Já estamos tomando as providências quanto à invasão, agressão na Câmara Municipal”, anunciou Eron Carvalho.

Já o ex-prefeito de Salinópolis, Paulo Henrique Gomes declarou que foi à Câmara responder às acusações feitas e que, no local, as agressões e insultos começaram porque havia determinação de quem entrava e saia do prédio.

Ainda segundo o ex-prefeito, o pai foi xingado e aconteceu o que foi registrado nas gravações. Ele finalizou dizendo que houve excesso dos dois e ambos devem responder pelas consequências.

Veja vídeo: ex-prefeito agride presidente da Câmara Municipal com soco no rosto

*Com informações do G1