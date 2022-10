Veja vídeo: Explosão deixa pessoas feridas em terreiro de umbanda

Redação AM POST

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um incêndio na noite de desta quarta-feira (5) durante um gira de Exu e Pomba Gira, dentro de um terreiro de umbanda em Botucatu (SP).

Continua depois da Publicidade

O evento era gravado por uma câmera quando o acidente ocorreu. No vídeo, é possível ver uma reunião de pessoas no local e uma explosão repentina, que causa correria. Algumas pessoas se debatem para se livrar do fogo e outras tentam apagar as chamas com roupas e capas.

Em minutos, uma pessoa chega com um extintor de incêndio e apaga o fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu pelo menos duas pessoas com queimaduras leves. Segundo a TV Tem, afiliada da Rede Globo, um adolescente de 13 anos estava entre os feridos e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Bauru.

Continua depois da Publicidade

Três pessoas ficam feridas após explosão dentro de terreiro de umbanda https://t.co/wYS1CZ7GyF pic.twitter.com/bMEaolypF9 — oliberal.com (@oliberal) October 6, 2022 Continua depois da Publicidade

*Com informações UOL