Veja vídeo: filhos cavam cova da mãe em cemitério por falta de coveiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Viralizou nas redes sociais o vídeo de quatro irmãos de uma família de Magé, na Baixada Fluminense, que precisaram cavar a cova da própria mãe para enterrar o corpo dela no Cemitério Municipal II de Vila Esperança por falta de coveiros no local (veja mais no vídeo abaixo).

Continua depois da Publicidade

Segundo uma das filhas narra, na gravação feita por celular, não havia nenhum coveiro no cemitério no horário do enterro. Conforme mostra o vídeo, os filhos usaram uma pá e uma enxada e fizeram uma cova rasa para colocar o caixão.

“Venho informar aqui a pouca vergonha aqui em Magé, no Cemitério II da Vila Esperança. Esta aqui que está no caixão é nossa mãe. Não tem um coveiro aqui para enterrar. Quem está enterrando são os quatro filhos. E não tem um coveiro. Pelo amor de deus, minha mãe está sendo tratada pior que um cachorro. Isso é muito triste”, diz a filha no vídeo. A reportagem não conseguiu conversar com familiares.

Segundo um comunicado divulgado pela Prefeitura de Magé, o diretor do cemitério havia liberado todos os coveiros da unidade juntos na hora do almoço. Ainda de acordo com a nota, o diretor e a equipe foram exonerados por causa disso.

Continua depois da Publicidade

“É impensável em nosso governo que a população seja desassistida, ainda mais em um momento de dor. Lamentamos profundamente e informamos que todas as medidas já foram imediatamente tomadas pela gestão municipal”, diz o comunicado.

*Com informações do G1