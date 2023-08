Uma fisioterapeuta foi flagrada dançando com um bebê recém-nascido no bolso do jaleco no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina.

A cena foi gravada por uma pessoa da equipe hospitalar e repercutiu nas redes sociais na terça-feira (15).

Nas imagens, a fisioterapeuta canta e dança ao som da música “Desenrola, Bate, Joga de Ladin” — uma parceria do grupo Os Hawaianos com o trapper L7nnon e os DJs Bel da CDD e Biel do Furduncinho — enquanto apoia o corpo do bebê parcialmente dentro do bolso.

Em nota, o hospital onde a cena aconteceu classificou o caso como “isolado” e declarou estar tomando todas as medidas legais.

A instituição manifestou indignação e repúdio em relação à conduta “inapropriada” da fisioterapeuta, que manipulou indevidamente o recém-nascido, e se comprometeu a identificar outros envolvidos no vídeo que testemunharam a cena.

Uma fisioterapeuta foi gravada dançando com um bebê no bolso do jaleco durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. pic.twitter.com/Gbha6UFria — 98 FM Natal (@98FMNatal) August 15, 2023

