Veja vídeo: Gari é atacado por pitbulls durante coleta de lixo

Notícias do Brasil – Um gari foi brutalmente atacado por dois cães da raça pitbull enquanto trabalhava na coleta de lixo, no início da tarde da última terça-feira (29), no distrito de Joaquim Murtinho, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A ação violenta foi registrada por câmeras de segurança instaladas na rua.

As imagens mostram o trabalhador subindo a via por volta das 12h15, recolhendo sacolas normalmente, quando os cães escapam de uma residência e correm em sua direção. Surpreendido, o homem entra em pânico, tenta fugir e grita por socorro enquanto corre rua abaixo.

PUBLICIDADE

Na tentativa de se proteger, o gari entra em um bar próximo, mas os animais continuam o ataque. Moradores da região tentaram intervir para conter os cães, que estavam visivelmente agressivos.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local, encaminhando o trabalhador ao Hospital Bom Jesus. Até o momento, não há atualização oficial sobre seu estado de saúde.

O caso gerou revolta entre colegas de profissão, que usaram as redes sociais para denunciar a gravidade do episódio e cobrar medidas de segurança. “Dois pitbulls saíram da casa e avançaram no menino. Isso é crime! Não pode ficar impune”, afirmou um servidor do Sistema de Limpeza Urbana (SLU).

PUBLICIDADE

Até agora, não há informações oficiais sobre os tutores dos cães, e a Polícia Militar ainda não confirmou o registro de boletim de ocorrência sobre o caso.