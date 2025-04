Veja vídeo: Homem é morto a facadas durante assalto

Notícias do Brasil – Imagens de câmeras de segurança flagraram o assassinato de Anderson Melo Farias, de 32 anos, durante um assalto ocorrido no Distrito Federal. As imagens, divulgadas nesta terça-feira (29), mostram o momento em que a vítima é atacada a facadas no peito.

O crime aconteceu na noite de domingo (27), por volta das 4h, em frente a um atacadão localizado na QS 3, em Taguatinga Sul. No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito desce de um veículo Renault Kwid branco e aborda Anderson, que carregava uma mochila. Armado com uma faca, o assaltante anuncia o roubo.

Anderson tenta reagir ao ataque, segurando o casaco do criminoso enquanto tenta proteger seu celular. Mesmo ferido, ele resiste, mas acaba sendo golpeado várias vezes. Ambos caem no chão durante a luta, até que o criminoso consegue se levantar e foge correndo, levando o aparelho de telefone da vítima.

Após os golpes, Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos depois no local. Segundo relatos de amigos que estavam com ele, o grupo havia saído de uma festa em um bar e aguardava um transporte por aplicativo para retornar para a região do Entorno Sul, onde moram.

A 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Sul investiga o caso. A polícia apura se o autor do crime pode estar envolvido em outros assaltos semelhantes registrados na área recentemente.