Veja vídeo: Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar namorada

Notícias do Brasil – Na madrugada desta terça-feira (29), um homem de 33 anos foi preso em flagrante após agredir brutalmente a namorada no centro de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Toda a ação foi capturada pelas câmeras da Guarda Civil Municipal (GCM) e mostra cenas de violência intensa.

As imagens de videomonitoramento mostram a mulher, de 28 anos, caída na Rua Bernardino de Campos enquanto o agressor a enforca com as mãos, pisa em seu pescoço e ainda a ameaça com uma faca. A brutalidade do ataque mobilizou imediatamente a GCM, que prendeu o suspeito ainda no local.

De acordo com o depoimento da vítima às autoridades, ela foi ameaçada de morte e sofreu diversas agressões físicas. O homem, ao ser abordado, confessou o crime. Durante a abordagem, os agentes apreenderam três facas que estavam em posse do agressor.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José do Rio Preto. No boletim de ocorrência, constam acusações de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a prisão em flagrante e informou que o caso segue sob investigação, com suporte e acolhimento à vítima garantidos.

A violência doméstica é crime e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 180.