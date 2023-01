Veja vídeo: Incêndio atinge galpão do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (18). A fumaça provocada pelas chamas foi vista de vários bairros da cidade. Não houve registro de vítimas, até a última atualização desta reportagem.

O incêndio foi controlado por volta das 15h, segundo o Corpo de Bombeiros. Contudo, apesar da informação de incêndio controlado, imagens registradas às 15h50 mostravam que as chamas ainda estavam fortes no local.

Continua depois da Publicidade

“O incêndio está controlado. Esse incêndio não interfere na operação do Galeão porque ele só está com a pista de número 10 ocupada”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, o coronel Leandro Sampaio Monteiro.

De acordo com passageiros, até às 14h30, sete voos estavam atrasados por conta do incêndio. Contudo, a Rio Galeão, empresa responsável pela gestão do aeroporto, informou que a operação seguia normal.

150 homens trabalhando

O quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador chegou ao local por volta das 13h50. Por conta do tamanho do incêndio, outros oito quarteis também foram acionados. São eles: Grajau, São Cristóvão, Central, Iraja, Nova Iguaçu, Penha, Catete e Tijuca.

Continua depois da Publicidade

Imagens feitas pelo Globocop mostraram uma forte fumaça escura saindo do terminal de cargas que pegou fogo. Motoristas que passavam pela linha vermelha também registraram o incêndio.

Por conta do tamanho do incêndio, o prédio da Receita Federal que fica no terreno ao lado do terminal foi evacuado.

Continua depois da Publicidade

Ainda de acordo com o secretário de Defesa Civil, o trabalho no aeroporto contou com cerca de 150 homens de diversos batalhões, além de um helicóptero para visualizar o incêndio do alto.

Bombeiros alertados por jornalistas

Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Leandro Sampaio Monteiro, o Corpo de Bombeiros não foi acionado pela equipe de brigadista do Aeroporto do Galeão. Ao g1, o secretário confirmou que o batalhão da Ilha do Governador ficou sabendo do incêndio pela cobertura da imprensa.

Continua depois da Publicidade

“Não fomos acionados pelos brigadistas de incêndio da Rio Galeão. Ficamos sabendo do incêndio por jornalistas e a nossa equipe se dirigiu voluntariamente para o Aeroporto Internacional do Galeão”.

Em postagem nas redes sociais, o Centro de Operações Rio recomendou atenção aos motoristas que passam pela região.

Incêndio em galpão de cargas no Aeroporto do Galeão.#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/JUKIAoyCBe — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) January 18, 2023

Fonte: G1