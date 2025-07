Veja vídeo: Influenciadora é presa por furto em loja de luxo em shopping

Notícias do Brasil – Uma influenciadora digital foi detida nesta terça-feira (29) após ser flagrada furtando uma loja de bolsas de luxo no Shopping Paseo, localizado no bairro Itaigara, área nobre de Salvador. A suspeita foi identificada como Priscila Ruas, que já possui histórico policial por envolvimento em casos semelhantes.

Vídeos que circulam nas redes sociais e foram enviados ao jornal A Tarde mostram o momento em que Priscila é escoltada por um policial militar. Para tentar evitar ser reconhecida, ela colocou uma bolsa sobre a cabeça ao deixar a loja. No entanto, clientes que presenciaram a cena gritaram para que a bolsa fosse retirada e sua identidade revelada.

Segundo informações, esta não é a primeira vez que a influenciadora se envolve em um caso desse tipo. Em fevereiro deste ano, ela já havia sido acusada de furto em outro centro comercial de alto padrão, o Salvador Shopping.

Em nota oficial, o Shopping Paseo confirmou a ocorrência e ressaltou que sua equipe de segurança atuou rapidamente, acionando a Polícia Militar, que efetuou a prisão da suspeita ainda no local. “Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores”, afirmou a administração do shopping.

A Polícia Civil deve conduzir as investigações sobre o caso. Até o momento, não há informações se Priscila permanecerá detida ou se responderá em liberdade. O nome da loja envolvida não foi divulgado oficialmente.