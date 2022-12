Veja vídeo: Manifestantes protestam contra Lula em shopping

Redação AM POST*

Dezenas de pessoas realizaram, no início da noite deste sábado (3/12), uma manifestação no Park Shopping contra o resultado das eleições no país. Eles ocuparam a praça central do shopping e depois circularam pelo espaço. O grupo vestia roupas nas cores verde e amarelo e segurava cartazes com frases como “Mundo, o Brasil pede socorro” e “Justiça corrompida”.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, os participantes também gritavam palavras de ordem contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pelas imagens, é possível ver alguns indígenas usando trajes tradicionais pelo shopping.

Procurada, a assessoria de imprensa do Park Shopping informou que aguarda informações da equipe da segurança do local.

Em protesto contra Lula, manifestantes ocupam shopping no DF pic.twitter.com/7K3rPSOjIQ — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) December 3, 2022

*Com informações do Metrópoles