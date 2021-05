Veja vídeo: Mayra Pinheiro afirma que viu pênis inflável na porta da Fiocruz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, Mayra Pinheiro, afirmou a veracidade das informações contidas em áudio que circula desde 2019. No conteúdo, a médica gravou um áudio criticando a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao afirmar que a instituição tem um “pênis” em sua porta e é pautada somente por questões relativas a minorias.

Na sessão da CPI da Covid nesta terça-feira, 25, a secretária foi perguntada pelo senador e vice-presidente da comissão, Raldonfe Rodrigues (Rede), sobre sua opinião em relação à Fiocruz. Mayra respondeu que a entidade é respeitada e ajuda muito o Ministério da Saúde. Logo depois, o parlamentar reproduziu o áudio:

“Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive”, afirmou a secretária sobre a fundação. Também criticou atos pela saúde. “A gente paga pra cinco mil pessoas virem a Brasília para tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo”. Randolfe questionou se a secretária ainda pensa o mesmo e ela rebateu:

“Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora enquanto eu estou como secretária de governo e houve um vazamento. Nessa época, isso era a constatação de fatos. Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade”, afirma Mayra. Logo depois, Randolfe lembrou que a Fiocruz é responsável pelas vacinas da AstraZeneca.

Em outro trecho do áudio, Mayra critica uma possível influência de esquerda na instituição. “Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição, e o que a gente tem de começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional da Saúde, que vaia o presidente, vaia deputado, vaia todo mundo que é contra as medidas de esquerda, e tirar da Fiocruz o poder de direcionar a Saúde no Brasil”, afirmou a secretária.

🇧🇷 Senador Randolfe Rodrigues coloca para tocar um áudio de Mayra Pinheiro dizendo que tinha um pênis na porta da FioCruz e que os tapetes nas portas eram a figura de Che Guevara. Você não leu errado: um pênis na porta da FioCruz. pic.twitter.com/wuunOQCcwA Continua depois da Publicidade — Eixo Político (@eixopolitico) May 25, 2021

Assista ao momento em que Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, reafirma seu ataque à Fiocruz dizendo que havia um pênis na porta da instituição. pic.twitter.com/uVnJEzyiah — Aquiles Lins (@linsaquiles) May 25, 2021

*Com informações de O Povo