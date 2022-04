Veja vídeo: Médico é investigado após dizer que tentou subornar policiais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O médico Lucas Magalhães Pombo, de 26 anos, se tornou alvo de investigações da Polícia Civil após ter declarado em uma publicação em rede social que tentou subornar oficiais de uma delegacia do Rio de Janeiro para garantir a liberdade de uma pessoa que havia sido presa por porte de drogas.

Primeiro, ele confessa o suposto crime. “Muitas pessoas vieram criticar, ‘ah porque você ofereceu suborno, mimimi mimiimimimi’. Mermão, o sistema tá errado, tá ligado?”.

VÍDEO! Médico grava vídeo mandando delegado tomar no C**, se F* e ir para merda no Rio de Janeiro, após ele recusar receber R$: 50 mil de propina.#RLAGOS pic.twitter.com/pwx8hUIKdf — Rlagos Noticias (@RlagosNoticias_) April 18, 2022

Algumas horas depois, ele diz que era tudo brincadeira. “Nada passou de uma grande brincadeira, tá? Eu tava revoltado com a vida”.

Vídeo mostra médico com medo da policia e pede desculpas do que disse em suas redes sociais.#RLAGOS pic.twitter.com/d6LaiLthHX — Rlagos Noticias (@RlagosNoticias_) April 18, 2022

De acordo com a TV Globo, o caso começou na madrugada de sábado (16), quando Lucas Magalhães Pombo tentou ajudar alguns jovens que foram pegos pela polícia com drogas. Em um post numa rede social, ele relatou que chegou a oferecer a quantia de R$ 15 mil para garantir a liberdade dos infratores, mas não obteve sucesso, pois o delegado se recusou a aceitar o suborno.

“Fui em casa tomar café da manhã, delegado ‘panguando’ para liberar os moleques. Ofereci R$ 15 mil, o cara não aceitou. Se contenta aí com teu salário de R$ 15 mil teu verme. Todos vocês são corruptos, bandidos fardados”, afirma ele, em uma das gravações publicadas no Instagram.

Apesar da tentativa de lidar com a situação como um mal-entendido, Lucas Magalhães Pombo virou alvo de um inquérito aberto pela delegacia da Barra da Tijuca, a respeito do oferecimento de propina para autoridades e a razão da insistência do médico em ajudar jovens usuários de drogas.