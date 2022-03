Veja vídeo: Mendigo conta detalhes picantes de sexo com mulher de personal trainer

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O morador de rua Givaldo Alves, 48, concedeu a primeira entrevista ao site Metrópoles após grande repercussão nas redes sociais de vídeo que mostra o personal trainer Eduardo Alves o espancando espancando após encontrá-lo tendo relações sexuais com a esposa do homem em um carro em Planaltina, no Distrito Federal.

Continua depois da Publicidade

Gilvado afirmou que foi convidado pela mulher para entrar no veículo e a relação sexual foi consentida por ela. “Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo: ‘Quer namorar comigo?’”, contou ele. Em seguida, o homem explicou que era morador de rua e não tinha dinheiro para levar ela em um motel. “Moça, eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: ‘Pode ser no meu carro’”, disse Givaldo em entrevista.

“Abri o zíper, tirei o membro para fora, ela com uma mão no volante a outra no carinho. Começamos as brincadeiras, beijos da boca a orelha, descendo (…) Do nada, uma mão deu um murro na janela da porta do motorista. O vidro estilhaçou”, descreveu sobre a reação do personal trainer ao flagrar os dois.

O marido da mulher disse que “surtou” ao ver a esposa pelada com o sem-teto, mas que não imaginava o que estava acontecendo. A primeira coisa que ele pensou sobre a situação era de que se tratava de um estupro, o que foi descartado.

Continua depois da Publicidade

“Eu não fiz mal nenhum para ser agredido. Eu acho que esse senhor deveria rezar para Deus e pedir sabedoria para agir num momento de desespero, porque o senhor pôs tudo a perder e se expõe usando mentiras, Enfiou os pés pelas mãos (…) Sou a única vítima”, encerrou o morador.