Veja vídeo: Moraes manda prender Cacique Tserere e manifestantes se revoltam em frente à PF

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram, na noite desta segunda-feira (12/12), invadir a sede da Polícia Federal. Segundo eles, um indígena chamado de Cacique Tserere teria sido preso a pedido do ministro Alexandre de Moraes e levado da frente do Palácio da Alvorada por agentes da corporação.

Serere faz parte do grupo de indígenas bolsonaristas que pregam contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes e questiona o resultado das eleições nas manifestações em frente ao QG do Exército, em Brasília.

De acordo com o STF, Serere Xavante teria realizado manifestações contra de cunho antidemocrático em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília (onde invadiram a área de embarque), no centro de compras Park Shopping, na Esplanada dos Ministérios e em frente ao hotel onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos.

Em vídeo que circula nas redes, a suposta esposa de Tserere diz que o indígena foi levado “brutalmente” pela Polícia Federal em frente aos dois filhos do casal. A mulher pede que algum advogado se dirija à sede da corporação para soltar o marido.

Lula não foi eleito. pic.twitter.com/7uSCcGQJhA — Tserere Xavante (@tserere_xavante) November 22, 2022

Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal prender nas manifestações do Alvorada o Cacique Xavante Tserere. Pessoas informam que o mesmo foi espancado e levado desacordado. A população revoltada foi atrás, identificando que o Cacique não foi levado para a PF. pic.twitter.com/F6fksaULSw — Thami Gasparetto (@Tha_Gasparetto) December 12, 2022

URGENTE 🚨 Cacique Xavante Tserere acaba de ser preso em Brasília. Delegado Caveira

Deputado Federal Eleito pic.twitter.com/RNGbZ1o5HH — Delegado Caveira (@DelegadoCaveira) December 12, 2022