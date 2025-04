Veja vídeo: mulher deixa marido careca após elogios de outra: “O mal corta pela raiz”

Notícias do Brasil – Nas redes sociais, um vídeo viralizou mostrando uma mulher raspando o cabelo do marido como uma reação ciumenta após ele receber um elogio de uma colega no trabalho. Com uma máquina de cortar cabelo em mãos, ela justifica sua atitude dizendo: “Como dizia mamãe, o mal a gente corta pela raiz. A moça elogiou o cabelo dele, então vamos arrancar antes que dê problema.”

A gravação gerou uma série de reações entre os internautas. Alguns acham a situação engraçada e até defendem a atitude da mulher, considerando-a uma forma de “resolver” o problema de maneira irreverente. No entanto, outros levantaram preocupações sobre comportamentos possessivos dentro de relacionamentos, destacando que atitudes como essas podem ser prejudiciais e indicar um padrão de controle excessivo.

Além disso, há quem sugira que o vídeo possa ser uma encenação combinada entre o casal, com o intuito de viralizar nas redes sociais e gerar engajamento. A possibilidade de ser uma piada planejada também gerou debate, com algumas pessoas questionando os limites entre o humor e comportamentos problemáticos.

Independentemente das diferentes opiniões, o vídeo trouxe à tona uma reflexão sobre a linha tênue entre o ciúmes saudável e o comportamento possessivo em relações amorosas, além de destacar o impacto das redes sociais na exposição de situações cotidianas.