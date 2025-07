Veja vídeo: Mulher é agredida por motorista de aplicativo após reclamação sobre cheiro de cigarro

Notícias do Brasil – Uma mulher de 23 anos foi vítima de agressão por um motorista de aplicativo na noite de quinta-feira (10), em Taguatinga, Distrito Federal. O conflito teve início após a passageira reclamar do forte cheiro de cigarro no carro e pedir para que o motorista ajustasse o ar-condicionado, que estava em potência máxima.

Câmeras de segurança de uma distribuidora próxima registraram o momento em que o motorista, identificado como Michel, desferiu socos contra a jovem, que caiu ao chão. A namorada da vítima, de 20 anos, presenciou as agressões e relatou que o condutor também quebrou o celular da companheira durante a confusão.

Segundo o relato, o casal solicitou a corrida para ir de Taguatinga ao Park Way. No trajeto, incomodadas com o cheiro de cigarro, pediram para abrir o vidro ou reduzir o ar-condicionado. O motorista negou, afirmando: “O carro é meu, vocês não podem abrir o vidro”.

O condutor ainda abriu os vidros de forma irônica e continuou a discussão, deixando as passageiras assustadas. Quando as jovens solicitaram para descer próximas a um restaurante, ele aceitou, mas não cancelou a corrida no aplicativo, impedindo que pedissem outro veículo. Ao exigirem o cancelamento, foram insultadas com palavras de baixo calão e sofreram mais agressões físicas.

Michel ainda não foi localizado pela polícia para prestar esclarecimentos. A Uber informou que baniu o motorista da plataforma, lamentou o ocorrido, ofereceu suporte psicológico à vítima e acionou o seguro para cobrir incidentes.

O caso está sob investigação da 17ª Delegacia de Polícia Civil do DF e foi registrado como lesão corporal e injúria preconceituosa por gênero.