Veja vídeo: Mulher é ‘engolida’ por cratera enquanto andava em calçada

Redação AM POST

Uma mulher foi ‘engolida’ por uma cratera no momento que passava por uma calçada em uma avenida no centro de Cascavel, no interior do Ceará. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

Nas imagens, a mulher passa pelo local que está ‘sinalizado’ com cones, mas sem algum tipo de barreira física.

A mulher caiu em um buraco cheio de água. Ela é socorrida por homens que estavam próximos ao local.

Por meio de nota, a prefeitura de Cascavel lamentou o ocorrido e disse que o chão que cedeu estava protegido com uma camada de cimento, além da sinalização com cones de segurança.

Ainda conforme o órgão municipal, a calçada havia cedido e estava sinalizada por causa das fortes chuvas na região.

Com o incidente, a Secretaria de Obras da cidade realiza serviços nas imediações para resolver o problema.

Veja vídeo: