Veja vídeo: Mulher vira ‘onça’ ao descobrir traição e faz live na frente de motel para flagrar marido

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra Dayse Monique “virando onça” na frente de um motel, na quarta-feira (18). Segundo a mulher, o marido estava no local com uma amiga dela. Então, ela decidiu esperar os dois saírem do estabelecimento. O caso ocorreu no bairro Val-de-Cans, em Belém (PA). As informações são do G1.

No vídeo, divulgado pelo perfil no YouTube Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que Dayse se agachou e começou a gritar para que o marido abrisse a porta do quarto de motel.

Como não obteve resposta, a mulher começou a gravar uma transmissão ao vivo para contar o caso. O vídeo tem cerca de 30 minutos e conseguiu 115 mil visualizações.

Dayse contou que estava em um carro de aplicativo quando viu o marido comprando uma cerveja. Então, ela pediu para que o motorista o seguisse. “Ele aqui com a minha ‘amiga’, e eu em casa, lavando a cueca dele”, disse.

Alguns populares resolveram se aproximar para acompanharem a confusão.

“Tá tudo ótimo. Tudo o que Deus tira é livramento. Eu sou linda, sou bela, sou estudiosa, tenho minha faculdade. Não preciso ficar me doendo por esse ‘merda’. Mas eu estou fazendo (essa briga) que é pra aprender. Porque a mulher que se mete (com homem casado), ela tem que se garantir. Eu não tenho sangue de barata. Vou fazer onda, sim”, disse Dayse no vídeo.

Na sequência, a mulher jogou um tijolo no portão da garagem do motel e, por isso, a polícia foi acionada. Quando uma viatura chegou ao local, ela afirmou que não temia ser detida.

“Nunca perca seu brilho, independentemente da situação. Eu posso até ser presa. Mas quem não tem chifre não entra no céu.”

Depois, uma pessoa que acompanhava a confusão perguntou se Dayse iria perdoar a possível traição do marido.

“Deus me livre (de voltar com ele), mana. Você está vendo a vergonha que eu estou passando? Não sou Maíra Cardi, não”, disse Dayse, ao se referir à empresa e esposa do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, que teria perdoado 16 traições do marido.

Com informações do Isto É