Um vídeo que circula nas redes sociais duas mulheres aparecem brigando em via pública, o caso aconteceu em uma avenida do Pará. Segundo as informações repassadas por internautas de uma página nas redes sociais, a motivação seria por conta de um homem.

Nas imagens a mulher de camisa rosa parte pata cima com um soco em direção da outra mulher de vestido roxo, as duas entram em luta corporal até caírem no chão. Em seguida pessoas do local assistem sem fazer.

Segundo depois uma mulher que estava no local com outras pessoas separaram as duas mulheres, uma mulher de branco aparece pulando durante a briga, incentivando.

Veja vídeo: Mulheres brigam com socos no meio da rua por conta de homem pic.twitter.com/2b1ClLQICc
— AM POST (@portalampost) March 18, 2023