Nesta quarta-feira (12), câmeras de segurança capturaram o momento aterrorizante em que um veículo foi consumido pelo fogo em um posto de combustível em Parnamirim, região de Natal.

No interior do carro encontravam-se três mulheres, que enfrentaram dificuldades para sair do veículo. Felizmente, foram prontamente socorridas e levadas ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Duas das vítimas sofreram lesões de segundo grau no tórax e no rosto, enquanto a terceira mulher precisou passar por uma cirurgia durante a tarde. A causa da explosão ainda não foi determinada.

Um parente das vítimas informou que as mulheres estavam a caminho do velório de um familiar no município de Rafael Godeiro.

Veja vídeo: Mulheres ficam feridas após carro explodir em posto de combustível pic.twitter.com/otRTxOPYlL — AM POST (@portalampost) July 13, 2023

