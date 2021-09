Veja vídeo: Omar Aziz demonstra na CPI da Covid vasta experiência em ocultar transações financeiras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O deputado estadual pelo Rio de Janeiro Anderson Moraes (PSL) publicou em suas redes sociais um vídeo do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), deixando escapar sua vasta experiência em ocultar transações financeiras.

“Quando o senhor saca o dinheiro, é porque? É para que no extrato da conta da Voetur não aparecer no final para quem foi transferido o dinheiro. Para dificultar a investigação. Então por isso o senhor pagava em dinheiro. O senhor pode não saber disso mas a gente aqui sabe até pela experiencia que todo mundo tem aqui”, disse o senador no vídeo durante trabalho na CPI da Pandemia.

O vídeo também foi divulgado pelo o ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, que pretende concorrer a vaga no senado nas eleições de 2022. “Essa é a voz da experiência”, disse Menezes sobre a fala do senador do Amazonas.

Nas redes sociais, amazonenses questionam o senador por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.