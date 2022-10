Veja vídeo: Palco balança e assusta Bolsonaro em Duque de Caxias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) levou um susto durante evento, na manhã desta sexta-feira (14/10), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O palanque que recebeu a comitiva do candidato à reeleição sofreu uma instabilidade e desequilibrou dezenas de pessoas. Bolsonaro, o senador Romário (PL), o ex-prefeito de Caxias, Washington Reis, e o ex-senador Magno Malta (PL-ES) eram alguns que estavam na frente do palco quando houve o incidente. O chefe do Executivo federal precisou, inclusive, se escorar em algumas pessoas que o acompanhavam.

Na sequência, Reis deu alguns pulos no centro do palanque para garantir que a estrutura estava realmente firme. O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente, se abaixou e pegou um sacola que aparentemente foi jogada ao palco e se certificou que ela estava vazia. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Antes da chegada de Bolsonaro, foi grande o número de políticos e apoiadores tentando acessar o palco. Houve até um princípio de tumulto e empurra-empurra envolvendo seguranças.

Palco balança e assusta Bolsonaro em Duque de Caxias

Fonte: Metrópole