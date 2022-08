Veja vídeo: passageiro descontrolado é preso pela PF após quebrar poltronas de avião

Um passageiro quebrou as poltronas do avião em um voo que saiu de São Paulo e aterrissou no Recife, no domingo (14), e precisou ser contido pela tripulação da aeronave e pela Polícia Federal (PF). Imagens publicadas nas redes sociais mostram o homem chutando violentamente as cadeiras.

No vídeo, aparece um tripulante retirando o material quebrado de perto dele para que ninguém se machucasse.

Continua depois da Publicidade

Os outros passageiros acompanharam tudo e ficaram assustados. Alguns deles filmaram o que estava acontecendo.

O voo 1556 CGH – REC, que saiu de Congonhas, em São Paulo, era operado pela Gol Linhas Aéreas.

Pessoas que estavam no avião afirmaram que o homem estava desacordado e que a tripulação suspeitou que ele estivesse desmaiado.

Continua depois da Publicidade

Por isso, com o auxílio de um médico, foi aplicada glicose na veia do passageiro, que acordou agitado e começou a quebrar as poltronas do avião. A Polícia Federal confirmou que foi aplicada glicose e explicou que o homem estava bêbado.

Por nota, a Gol informou que o voo foi realizado na noite do domingo e que o cliente foi contido pela tripulação e pela PF, que foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira.

Continua depois da Publicidade

“Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes”, disse, no comunicado.

“Enfiaram a agulha em mim sem eu saber”, diz o homem, em outro vídeo compartilhado nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

O nome do passageiro não foi divulgado. A Gol também não disse quais os prejuízos provocados por ele e se seria registrada queixa ou tomada alguma medida legal.

Em nota, a PF disse que o homem, de 34 anos, é natural de Coronel Fabriciano (MG) e foi atuado em flagrante por dano qualificado e expor a perigo aeronave e impedir ou dificultar navegação aérea. Ele foi liberado após passar por audiência de custódia.

Veja vídeo: passageiro descontrolado é preso pela PF após quebrar poltronas de avião pic.twitter.com/WGX4WDoykO — AM POST (@portalampost) August 16, 2022

Fonte: G1