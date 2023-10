Um vídeo que viralizou nas redes sociais, publicado no TikTok, revelou momentos de tensão a bordo de um voo da companhia Gol, que decolou do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na última segunda-feira (9). A filmagem, capturada pela empresária Sabrina Charello, mostrou passageiros em estado de pânico após um problema técnico no motor da aeronave.

O vídeo registrou uma explosão que ocorreu ao lado de uma das asas apenas minutos após a decolagem. A empresária, responsável pela filmagem, comentou sobre o momento angustiante: “O pior momento das nossas vidas, mas graças a Deus deu tudo certo.”

De acordo com Sabrina Charello, o piloto solicitou que os passageiros mantivessem a calma, mas alguns deles entraram em pânico. Apesar do susto, o piloto conseguiu realizar um pouso de segurança no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi aplaudido pelos passageiros aliviados.

Em resposta ao incidente, a Gol divulgou um comunicado em que afirmou que os motores de sua frota seguem rigorosamente o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. A empresa também salientou que realiza monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves.

Veja vídeo: passageiros de voo entram em pânico após explosão em motor de avião pic.twitter.com/R75q2bfCNZ
— AM POST (@portalampost) October 14, 2023