Veja vídeo: Paulo Guedes afirma que há mais iPhones no Brasil do que pessoas

Redação AM POST*

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil possui mais iPhones do que população. Na cerimônia de lançamento do plano nacional de fertilizantes, no Palácio do Planalto, ele disse que o país tem “profundidade digital” e fez uma comparação com a situação dos fertilizantes.

Além de defender medidas do governo federal, que segundo ele modernizaram e melhoraram o país, Paulo Guedes também disse que Jair Bolsonaro é um “presidente digital”.

“A pandemia nos jogou aceleradamente para um futuro que nós já estávamos vivendo. O nosso presidente já era um presidente digital. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. Tem mais iPhones no Brasil do que população. Os Brasileiros têm um, dois iPhones às vezes”, disse.

Realidade: Mais da metade da população brasileira — 116 milhões de pessoas — vive com insegurança alimentar. Ao menos 19 milhões estão passando fome.

Na visão do ministro, o mesmo pensamento se aplica à guerra na Ucrânia e à produção de fertilizantes no país, que é tema de preocupação do governo. Hoje, o Brasil importa o produto da Rússia. Com o conflito no Leste Europeu, os preços estão em alta.

“Da mesma forma, nós estamos trabalhando em toda essa matriz de aprofundamento da cadeia produtiva em direção aos fertilizantes. O que essa guerra faz é nos jogar mais aceleradamente em direção ao futuro”, afirmou.

Ainda assim, Paulo Guedes admitiu que a crise na compra dos fertilizantes pode se refletir em uma alta também nos preços dos alimentos a médio prazo. E disse que se a guerra persistir por mais tempo, pode ser necessário zerar o imposto sobre a importação de fertilizantes.

*Com informações de O Tempo