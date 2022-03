Veja vídeo: Personal trainer defende esposa flagrada fazendo sexo com mendigo dentro de carro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O personal trainer, Eduardo Alves,31, decidiu vir a público em vídeo para defender sua esposa identificada apenas como “Sandra” que foi flagrada por ele mantendo relações sexuais com um mendigo no Distrito Federal e o caso ganho repercussão nacional. Durante o flagra ele agrediu o morador de rua que estava com Sandra no carro dela e alegou que fez isso para defendê-la.

De acordo com o homem, ao contrário do que vem sendo veiculado na mídia, Sandra não consentiu a relação e foi vítima de estupro.

“A minha esposa sofreu violência sexual aqui na cidade de Planaltina (DF), por um morador de rua … Ela está internada. O que aconteceu na última quarta-feira foi algo terrível que nunca havíamos vivenciado”, disse.

Eduardo pede ainda que as pessoas deixem de divulgar “informações errôneas” sobre o caso e que se preocupem com a recuperação da esposa.

De acordo com ele, a mulher está sob acompanhamento psicológico e médico e a família está sofrendo com a exposição.

Na delegacia, ele também disse que a esposa estava tendo alguns problemas psicológicos antes do episódio, mas que mesmo assim, saiu com a mãe dele para ajudar moradores de rua da região.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o marido pensou que a esposa, que tem 33 anos, estava sendo estuprada. No entanto, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos. A Polícia Civil apura o caso para esclarecer se houve ou não violência sexual no contexto do crime.

“Ele relatou que, após ajudar um morador de rua em Planaltina, as mulheres (mãe e esposa) haviam se separado. Ele procurou pela esposa e ao avistar o carro estacionado, imediatamente se aproximou, momento em que viu a mulher com um homem, tendo relações [sexuais]. Nesse momento entrou em luta corporal com o acusado, pois, acreditava que ela estava sendo estuprada. A delegacia apura o caso”, disse a Polícia Civil, por meio de nota.

