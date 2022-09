O policial militar e candidato a deputado estadual Leonardo Lucio Morais, conhecido como cabo Théo do Iscac (PTB), é suspeito de agredir um adolescente na tarde desta sexta-feira (16) em Santa Luzia, na Grande BH. Câmeras de circuito de segurança registraram o ocorrido.

O candidato disse que o vídeo foi editado para prejudicar a campanha dele.

No vídeo, o adolescente, de 17 anos, aparece segurando uma bandeira eleitoral quando o candidato, de 45 anos, se irrita e agride a vítima com tapas e chutes, além de sacar um revólver e apontar para o rapaz.

Veja vídeo: PM candidato a deputado estadual aponta arma e dá chutes em adolescente que derrubou bandeira pic.twitter.com/ffNUlC6DGw — AM POST (@portalampost) September 20, 2022

Testemunhas disseram que o jovem pegou uma das bandeiras do candidato e começou a balançar, como forma de brincadeira com outros colegas.

Neste momento, o candidato viu o que estava acontecendo e achou que o rapaz estava roubando o material.

De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, o adolescente teria quebrado o mastro que segurava a bandeira de propaganda eleitoral do candidato.

O próprio cabo Théo foi quem acionou a PM, no entanto, ele omitiu no registro que teria agredido o adolescente. O cabo também não participou da confecção da ocorrência e disse que estava passando mal no momento.

Em entrevista à TV Globo, a mãe da vítima, que preferiu não ser identificada, disse que a agressão ocorreu por “nada”, apenas por causa de “um pedaço de pano”.

“Quando você vê um filho que você carregou nove meses sendo espancado da forma que meu filho foi, pelo vídeo. E pela atitude desse policial, desse cabo, eu falei assim: ‘Meu Deus do céu, que país nós estamos? Por nada, por nada, por um pedaço de pano'”.

O rapaz está com diversos hematomas pelo corpo e afirmou à reportagem que sentiu medo de falar sobre os ataques quando foi ouvido pela polícia.

O que dizem os envolvidos

O cabo Théo afirmou na tarde deste sábado (17) que o caso se trata de uma “armação política” e que o vídeo foi editado.

“O vídeo foi editado não mostra as três vezes que ele colocou as mãos na cintura simulando estar armado. O vídeo não mostra que eu chego sem a arma em mãos e saquei após eles mencionar que estava armado. O vídeo não mostra que ele não estava machucado. Não conta que ele confirmou que foi pago para retirar minhas bandeiras. Disseram que foi uma brincadeira. Muita informação que foi implantada ela oposição nele para prejudicar minha campanha”, disse o candidato.

Procurado pela reportagem, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) afirmou que ainda vai apurar os fatos e que não está ciente do ocorrido. A sigla disse também que o presidente do partido está em campanha.

O g1 Minas procurou a Polícia Militar para saber se o policial está licenciado para disputar as eleições e se ele poderia usar arma em via pública. Em nota, a PM afirmou que, após tomar conhecimento do vídeo, providenciou o recolhimento do armamento do militar.

Veja a resposta da PM na íntegra:

“Sobre a ocorrência na cidade de Santa Luzia, envolvendo um militar, candidato a Deputado Estadual, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que foi acionada pelo policial militar que relatou que um jovem quebrou uma bandeira alusiva a sua campanha que estava sobre a calçada. Após acionamento da PMMG, a equipe policial ouviu os envolvidos e o jovem, que estava acompanhado do seu pai, não relatou qualquer agressão por parte do militar, sendo o fato registrado em boletim de ocorrência.

A Polícia Militar esclarece que após tomar conhecimento do vídeo veiculado nas mídias sociais, providenciou o recolhimento do armamento do policial que, mesmo licenciado apresentava o respectivo porte de arma em situação regular. A Policia Militar também instaurou procedimento apuratório para providências cabíveis.”

