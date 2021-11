Veja vídeo: PM imobiliza mulher com criança no colo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Desde a noite de sexta-feira (05/11), um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que uma mulher de 18 anos é imobilizada por um policial militar com uma criança no colo. O caso ocorreu na Região Central de Minas Gerais, no centro da cidade de Itabira. As imagens mostram quando o militar coloca joelho no pescoço da mulher, que cai no chão com a criança no colo, mostra ainda que a outra criança que aparece nas imagens tenta defender a mulher, mas é impedido por um dos policiais.

A jovem é mãe das duas crianças do vídeo. O vídeo tem causado revolta nas redes sociais, muitos afirmam que a ação foi violenta e que faltou treinamento por parte dos militares. A Polícia Militar disse que a mulher e o companheiro de 25 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Já a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ocorrência foi destinada à Central de Plantão Digital e, até o momento, ainda não foi recebida.

Leia nota da Polícia Militar na íntegra:

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que no início da noite dessa sexta-feira (05/11/21), na cidade de Itabira, região Central de Minas, realizou a prisão em flagrante de um casal por porte ilegal de arma de fogo e munições. Durante a abordagem foram apreendidas quatro munições calibre .32 com o homem. Para impedir a apreensão da arma de fogo que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la. Além da arma de fogo e das munições, uma touca ninja também foi apreendida com o casal. Sobre a atuação policial, a PMMG esclarece ainda que os fatos serão apurados pela instituição em procedimento administrativo.

