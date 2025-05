Veja vídeo: PM morre após troca de tiros em posto de gasolina

Notícias do Brasil – O major da Polícia Militar do Maranhão, André Felipe dos Santos de Carvalho, foi morto a tiros na tarde da última quarta-feira (30), em um posto de combustível localizado no bairro São Francisco, em São Luís. Ele atuava como chefe da seção administrativa do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que dois homens se aproximam em uma motocicleta do carro onde estava o major. O veículo estava parado no acostamento do posto quando os criminosos efetuaram diversos disparos. O oficial ainda saiu do carro e tentou revidar, trocando tiros com os agressores, mas acabou sendo atingido e caiu ao lado do automóvel.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança, há indícios de que o major estava sendo seguido. A perseguição terminou com a troca de tiros no posto. Marcas de balas foram encontradas na parte frontal e traseira do veículo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas o oficial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Centro Tático Aéreo (CTA) realizaram buscas aéreas na tentativa de localizar os suspeitos, que fugiram após o ataque.

A Polícia Civil iniciou as investigações e trabalha com duas principais hipóteses para o crime: latrocínio (roubo seguido de morte) ou execução. A linha de investigação será aprofundada conforme a análise de imagens, testemunhos e evidências.