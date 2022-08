Veja vídeo: Presidente Bolsonaro compara chapa Lula-Alckmin com Marcola e Beira-Mar

Redação AM POST

Em entrevista realizada no Flow Podcast na noite desta segunda-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro comparou a chapa de Lula e Alckmin nas eleições presidenciais com dois ex-narcotraficantes brasileiros.

“Marcola e Beria-mar se unindo para combater o narcotráfico no Brasil, é por aí”, afirmou o chefe executivo do país durante a conversa. De acordo com Bolsonaro, os brasileiros cansaram do PSDB e do PT.

Durante a entrevista, o presidente colocou, mais uma vez, a lisura do processo eleitoral deste ano. Jair criticou diversas vezes o fato da apuração das urnas não ser pública no país.

“Acreditar na urna eletrônica, você pode acreditar. Mas você acredita em quem faz o programa? Por que é em uma sala a apuração? A lei diz que a apuração tem que ser pública”, ressaltou.

“E eu não to com medo de perder a eleição. Se eu quisesse dar golpe eu não falaria nada, deixa correr e no último dia daria o golpe. Por que essa acusação de golpista pra cima de mim? Nossa palavra é transparrência”, completou o presidente.

Com mais de quatro horas de entrevista, Bolsonaro foi acompanhado ao vivo por mais de 550 mil pessoas no Flow Podcast na noite dessa segunda-feira (08). O bate-papo informal ultrapassou mais de seis milhões de visualizações no YouTube, batendo o recorde da entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2021, no podcast Podpah.

Sem muita divulgação, a participação de Bolsonaro ganhou destaque no Twitter com mais de 60.000 post com a hashtag “#Bolsonaronoflow”.

O estranho foi q depois ele "ñ saber de nada" qnd o pres falava, anotava td, e aquela nota esdrúxula de rodapé q ficava aparecendo de minuto em minuto, msm assim gostei demais, o pres @jairbolsonaro fez valer a pena.#OMitoVoltou e q seja pr ficar pres! https://t.co/YqAbn0LTYb Continua depois da Publicidade — 🇧🇷🇧🇷Jacqueline Mantovani🇧🇷🇧🇷 (@JacqMantBrasil) August 9, 2022

*Com informações do IG