Veja vídeo: Repórter da Globo não reconhece ‘Maria Bruaca’ de Pantanal e a tira de transmissão ao vivo

O É de Casa, programa matinal da Globo, cobriu a corrida de São Silvestre que acontece em São Paulo, neste sábado (31/12). Um momento inusitado, no entanto, tomou conta da transmissão e logo viralizou nas redes sociais.

O repórter Thiago Simpatia não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, a Maria Bruaca da novela Pantanal (Globo), e “expulsou” a artista da transmissão ao vivo.

Thiago falava com os apresentadores do estúdio quando Isabel tentou mandar um beijo, aparecendo atrás do repórter. “Depois você manda beijo”, disse ele, impaciente.

🚨VEJA: Repórter do “É de Casa” não reconhece Isabel Teixeira e da um fora na atriz ao vivo. pic.twitter.com/Wh0k0NiA3D — CHOQUEI (@choquei) December 31, 2022 Continua depois da Publicidade

Em seu perfil do Instagram, Isabel já havia comentado sobre sua participação na competição.

“Aqui é Isabel Teixeira, acabei de chegar aqui e estou vendo a mulherada da elite se aquecer, lindas… Eu vou correndo atrás, no meu passo, que é o passo do coração. Estou feliz pra caramba de estar nessa cidade linda, nesse dia lindo que une todo mundo. Isso aqui é lindo porque a gente corre junto. Isso aqui muda o mundo”, falou atriz ao perfil da São Silvestre no Instagram.

Fonte: Pleno.News