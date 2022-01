Veja vídeo: Rocha gigante despenca em cima de turistas em lanchas, em Capitólio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou no começo da tarde deste sábado (8) um acidente envolvendo lanchas na região do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais.

Dados preliminares confirmam uma morte. Um vídeo que circula nas redes sociais, cuja veracidade foi confirmada pelos bombeiros, mostra o momento em que um grande bloco de pedras desaba na água, onde é possível ver três lanchas, das quais duas estavam próximas do desabamento.

A Marinha do Brasil tomou conhecimento do deslizamento do rochedo, no final desta manhã, e disse que um inquérito para apurar as causas será instaurado.

“A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local,

integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local”, diz o texto.

