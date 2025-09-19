Veja vídeo: Vigilante é preso em flagrante por tentar estuprar mulher em hospital

Notícias do Brasil – Policiais civis da Delegacia de Polícia de Cachoeira Alta (GO) prenderam em flagrante, na quinta-feira (18/9), um vigilante noturno de uma empresa terceirizada de um hospital da cidade, após ele tentar estuprar uma mulher mediante uso de força física.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o funcionário caminha pelo corredor da unidade de saúde e segue em direção a um dos quartos. Segundo o registro policial, a vítima estava no local acompanhando o pai internado quando, durante a madrugada, foi surpreendida pelo homem. Ela conseguiu se desvencilhar e passou a exigir insistentemente que o agressor deixasse o ambiente.

Ainda conforme o relato, na manhã seguinte, o vigilante retornou ao quarto e perguntou se “estava tudo bem”, atitude interpretada como uma tentativa de verificar se a vítima comentaria o ocorrido. A partir das informações prestadas e das imagens coletadas, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante do suspeito.

O caso segue sob apuração da Delegacia de Cachoeira Alta, que reuniu depoimentos e registros de vídeo para compor o procedimento. A direção do hospital foi informada sobre o episódio envolvendo o funcionário terceirizado, e as autoridades ressaltaram a importância de que testemunhas e eventuais vítimas de condutas semelhantes procurem a polícia para formalizar denúncias.