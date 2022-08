Veja vídeo: “Vou dar um beijo no Bonner”, brinca Bolsonaro sobre sabatina no Jornal Nacional

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta segunda-feira (22/8) da primeira rodada de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos ao Planalto que disputam a eleição em outubro e brincou nas redes sociais dizendo que vai dar um beijo no apresentador William Bonner.

“Olha a cara de preocupado do presidente com o JN” Em meio às risadas, Bolsonaro responde: “Opa! Vou dar um beijo no [William] Bonner hoje, pô”, disse ele em vídeo gravado pelo ministro das Comunicações Fábio Faria.

Olhe a cara de preocupação do Pr com a entrevista de hoje no JN. pic.twitter.com/01elyQuClw — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 22, 2022

A estratégia de Bolsonaro (PL) na sabatina de hoje ainda é uma incógnita entre os assessores mais próximos do presidente, mas existem tendências que os principais ministros da Esplanada esperam que Bolsonaro siga. Embora o presidente tenha relutado em receber um treinamento pra entrevista, ele estará acompanhado dos ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Economia, Paulo Guedes.